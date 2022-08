Napoli, anche Fabian Ruiz ai saluti: PSG in pole con la carta Navas (Di domenica 7 agosto 2022) Rivoluzione doveva essere e così sarà. In casa Napoli questa estate di calciomercato ha visto diversi addii, da quelli a parametro zero di Mertens e Insigne, alla cessione al Chelsea di Koulibaly. E presto potrebbe essere il turno di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023, per questo il club di De Laurentiis spinge per trovare una soluzione già questa estate e non perdere il calciatore a zero tra 12 mesi. Il PSG si è affacciato, con Luis Campos da tempo grande ammiratore del centrocampista, chiudendo un accordo verbale con il calciatore. Ora la palla passa ai due club per trovare un accordo economico sul trasferimento. La richiesta del Napoli è di 30 milioni, il PSG per ora nicchia sul prezzo alto richiesto dagli azzurri, forte della volontà del calciatore di ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) Rivoluzione doveva essere e così sarà. In casaquesta estate di calciomercato ha visto diversi addii, da quelli a parametro zero di Mertens e Insigne, alla cessione al Chelsea di Koulibaly. E presto potrebbe essere il turno di. Il centrocampista spagnolo non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023, per questo il club di De Laurentiis spinge per trovare una soluzione già questa estate e non perdere il calciatore a zero tra 12 mesi. Il PSG si è affacciato, con Luis Campos da tempo grande ammiratore del centrocampista, chiudendo un accordo verbale con il calciatore. Ora la palla passa ai due club per trovare un accordo economico sul trasferimento. La richiesta delè di 30 milioni, il PSG per ora nicchia sul prezzo alto richiesto dagli azzurri, forte della volontà del calciatore di ...

