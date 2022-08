Milan, Rafa Leao diventa... un dramma: ecco perché non può rinnovare (Di domenica 7 agosto 2022) Avere in rosa un giocatore come Rafael Leao comporta onori (lo scudetto) e oneri. Il Milan ha il merito di aver atteso, protetto e compreso un talento tanto cristallino quanto discontinuo. Avrebbe potuto venderlo al primo offerente dopo i primi mesi tra luci (poche) e ombre (tante), rinunciando ad un futuro roseo, che è invece arrivato portando in dote il tricolore. Il problema è che quando crei un fuoriclasse di questo calibro poi devi pagarlo adeguatamente, non 1,5 milioni a stagione come nel caso di Leao, altrimenti finisce altrove. È matematico di questi tempi. «I campioni sono così», direbbe un collega, e una volta che li hai devi fare di tutto per tenerli, soprattutto in serie A che non può fare concorrenza alla Premier di turno o al Psg. Il problema si pone perché il contratto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Avere in rosa un giocatore comeelcomporta onori (lo scudetto) e oneri. Ilha il merito di aver atteso, protetto e compreso un talento tanto cristallino quanto discontinuo. Avrebbe potuto venderlo al primo offerente dopo i primi mesi tra luci (poche) e ombre (tante), rinunciando ad un futuro roseo, che è invece arrivato portando in dote il tricolore. Il problema è che quando crei un fuoriclasse di questo calibro poi devi pagarlo adeguatamente, non 1,5 milioni a stagione come nel caso di, altrimenti finisce altrove. È matematico di questi tempi. «I campioni sono così», direbbe un collega, e una volta che li hai devi fare di tutto per tenerli, soprattutto in serie A che non può fare concorrenza alla Premier di turno o al Psg. Il problema si poneil contratto di ...

lucabianchin7 : Rafa #Leao in panchina questa sera per #MarsigliaMilan: è un po’ affaticato, giocherà nel secondo tempo. Davanti ti… - RikyDejan : @RafaeLeao7 Rafa se vuoi rimanere al Milan rinnova!! - mrk_vanbommel : @RafaeLeao7 Rinnova Rafa tra poco AC Milan + Off White d’accordo i soldi della Premier ma vuoi mettere il drip??? - MilanPress_it : Il pareggio di Rafa ?????? #milanpress - Milan73961431 : @KrankFessie Ringrazio il cielo per l’eternità quel giorno che l’abbiamo venduto per rafa sta pippa ingrata, non mi… -