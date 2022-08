Jujutsu Kaisen 0: la data di uscita del film animato su Crunchyroll (Di domenica 7 agosto 2022) Finalmente il film prequel della serie animata tratta dal manga di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen 0, arriverà su Crunchyroll: scopriamo insieme la data del suo debutto in Italia. Era arrivato nel 2021 nei cinema d'oltreoceano Jujutsu Kaisen 0, per poi sbarcare anche nelle sale di altri paesi nel corso dello stesso anno e del 2022. Adesso, però, abbiamo finalmente una data d'uscita per la pellicola sulla piattaforma streaming Crunchyroll. Il prossimo autunno, infatti, più precisamente a partire dal 21 settembre 2022, i fan dell'opera di Gege Akutami potranno filmente vedere l'adattamento cinematografico della storia prequel di Jujutsu Kaisen ispirata a quanto raccontato ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 agosto 2022) Finalmente ilprequel della serie animata tratta dal manga di Gege Akutami,0, arriverà su: scopriamo insieme ladel suo debutto in Italia. Era arrivato nel 2021 nei cinema d'oltreoceano0, per poi sbarcare anche nelle sale di altri paesi nel corso dello stesso anno e del 2022. Adesso, però, abbiamo finalmente unad'per la pellicola sulla piattaforma streaming. Il prossimo autunno, infatti, più precisamente a partire dal 21 settembre 2022, i fan dell'opera di Gege Akutami potrannoente vedere l'adattamento cinematografico della storia prequel diispirata a quanto raccontato ...

