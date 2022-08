Il re del calciomercato | #Calciomercato #SerieB | @PisaSC | previsto dopo pranzo l’arrivo di #Cisse in cit…

SassuoloUS : Refiloe #Jane è ufficialmente una nuova calciatrice del Sassuolo! ?? Benvenuta Fifi ???? @refiloejane15 ?? ?? Il comu… - DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens, le cifre dell'offerta del #Galatasaray - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | C'è fiducia per #Kostic nonostante la distanza con l'@Eintracht: la volontà del gioca… - Cucciolina96251 : RT @JuglairMat: Lascio Twitter per un mese (letteralmente) e nel mondo del calcio succede di tutto - Pogba - Di Maria - Bremer E il Barça c… - Cucciolina96251 : RT @news_mercato_: #Calciomercato, interesse del #Southampton per Callum #HudsonOdoi, esterno offensivo del #Chelsea: c’è anche il #Leicest… -

Commenta per primo Gennaro Gattuso, allenatoreValencia, ha confermato che Gonzalo Guedes sta per lasciare il club spagnolo: 'Il club mi ha detto di aver ricevuto una grossa proposta per Guedes da un club di Premier League'. Il giocatore era ...Marin 6 : prende in mano subito le chiavicentrocampo azzurro. (Dal 38' st Fazzini 5,5 : tocca molti palloni non incide). Bandinelli 5,5 : poco preciso in fase di impostazione. (Dall 11' st ...NERVOSISMO - e' chiaro che il calciatore serbo abbia solo voglia di andare via. ADDIO EINTRACHT - l'esterno serbo ha comunque già salutato il pubblico di Francoforte, non nel modo in cui avrebbe volut ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...