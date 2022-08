Gianmarco Tamberi stringe i denti e si rilancia in Ungheria: ce la farà per gli Europei? Nuova sfida a Protsenko (Di domenica 7 agosto 2022) Gianmarco Tamberi si rimette in gioco dopo il quarto posto ottenuto ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico di salto in alto tornerà in gara lunedì 8 agosto (ore 17.05) al Gulai Istvan Memorial, una tappa del Continental Tour (livello gold) che andrà in scena a Szekesfehervar (Ungheria). Il marchigiano ha avuto un paio di settimane estremamente complicate in seguito alla rassegna iridata: una volta tornato da Eugene, infatti, Gianmarco Tamberi è risultato positivo al Covid-19 (con sintomi) e ha accusato parecchia stanchezza a livello fisico. Un ulteriore ostacolo in questa annata agonistica, tormentata dal fastidio alla gamba di stacco che gli ha complicato la marcia di avvicinamento ai Mondiali. Il ribattezzato Gimbo cercherà di fare un punto della situazione in terra magiara: dovrà ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)si rimette in gioco dopo il quarto posto ottenuto ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico di salto in alto tornerà in gara lunedì 8 agosto (ore 17.05) al Gulai Istvan Memorial, una tappa del Continental Tour (livello gold) che andrà in scena a Szekesfehervar (). Il marchigiano ha avuto un paio di settimane estremamente complicate in seguito alla rassegna iridata: una volta tornato da Eugene, infatti,è risultato positivo al Covid-19 (con sintomi) e ha accusato parecchia stanchezza a livello fisico. Un ulteriore ostacolo in questa annata agonistica, tormentata dal fastidio alla gamba di stacco che gli ha complicato la marcia di avvicinamento ai Mondiali. Il ribattezzato Gimbo cercherà di fare un punto della situazione in terra magiara: dovrà ...

