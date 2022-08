Gelo di Letta | l' unico alleato di Calenda è se stesso Botta e risposta dopo lo strappo

Leggi su iltempo

(Di domenica 7 agosto 2022) Enrico"lo sapeva ieri cosa sarebbe accaduto. Lo avevo avvertito". Il segretario di Azione Carloannuncia la rottura dell'alleanza con il Pd per le elezioni del 25 settembre nel corso di "In mezz'ora in più", il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai3, e spiega anche che prima di parlare in trasmissione aveva confermato la sua scelta direttamente al segretario dem. E così pernon deve essere stato un fulmine a ciel sereno. Il leader del Partito democraticola fine dell'intervista del segretario di Azione ha twittato: "Ho ascoltato Carlo. Mi pare da tutto quel che ha detto che l'possibile persia". Un tweet glaciale che fotografa il fallimento della ...