(Di domenica 7 agosto 2022) Investe lamentre fa retromarcia con l’auto, poi contattanochiedendo il risarcimento e presentando i referti medici. L’incidente, secondo quanto riportato su Il Messaggero, sarebbe stato inventato, così come i documenti medici. Leggi anche: Blitz antidroga nella Capitale: arresti dal centro storico alle periferie L’incidente e il tentativo di truffa Sono andati a Pompei per una vacanza che, però, non è andata proprio come immaginavano all’inizio: Massimo mette in moto la Fiat 600 ed effettua una manovra di retromarcia. Dietro l’auto però c’è laAnnarita. La donna viene investita e i due si recano subito in ospedale. Presentano richiesta di risarcimento alla Groupama Assicurazioni e raccontano la loro versione dell’incidente: si è trattato di un momento di distrazione. Qualcosa però non torna e la ...

Finge di investire la moglie per truffare l'assicurazione: a processo coppia di 'furbi'

Finge di investire la moglie per truffare l'assicurazione: a processo coppia di 'furbi' Investe la moglie mentre fa retromarcia con l'auto, poi contattano l'assicurazione chiedendo il risarcimento e presentando i referti medici. L'incidente, secondo quanto riportato su Il Messaggero, sar ...