Fede, il record mondiale ispira una Grande Italia - Sport - quotidiano.net (Di domenica 7 agosto 2022) Federica Pellegrini dopo il record del 2009: 13 anni dopo sarà ancora a Roma di Leo Turrini Sarà il suo ultimo impegno ufficiale da Signorina. Infatti, prima di convolare a giuste nozze con l'ex ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)rica Pellegrini dopo ildel 2009: 13 anni dopo sarà ancora a Roma di Leo Turrini Sarà il suo ultimo impegno ufficiale da Signorina. Infatti, prima di convolare a giuste nozze con l'ex ...

La_Fede__ : RT @pbecchi: Grazie a Speranza abbiamo il record quasi mondiale di morti per Covid. Nel mese di luglio un record assoluto. Non ci sono sol… - smemorina57Lucy : @Feffer_One @alevr67 @MarcoTurini75 @SimoneMoriOff Ciao Fede anche qui molto caldo, ieri record 39 gradi . Buona serata ?? - SoloMilan68 : @DiGiMilan7 @RandagioRN @rossonero_fede Forse forse Trenord. Ma con questa ha battuto tutti i record. - marteblog : @LiaQuartapelle Sono sicuro che sei in buona fede. Purtroppo per te. - Iostoconlanato : Io non devo convincere nessuno. Voi renziani trattate sempre la politica come una fede religiosa. Nessuno vuole to… -