Enrico Letta esce azzoppato dalla brusca decisione di Carlo Calenda (Di domenica 7 agosto 2022) Una soap opera in salsa centrosinistra con continui colpi di scena. In una calda domenica d'agosto Carlo Calenda scarica Enrico Letta. Il leader di Azione ci ripensa e sceglie di corre in solitaria. Per lui e la base stare in società con Bonelli, Di Maio e Fratoianni è davvero "indigesto". Le pressioni degli ex forzisti Enrico Costa, Osvaldo Napoli, Cangini, Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna hanno prevalso. Calenda rimane "ammaliato" dalle sirene del terzo polo. La conferenza stampa nella sede del Pd con Letta, Fratoianni e Bonelli, ha fatto "crollare" l'accordo sottoscritto martedì 2 agosto. "Questo non è più un accordo Letta-Calenda, ma un'Armata Brancaleone", ha confessato a persone a lui vicine. Emma Bonino ed ...

