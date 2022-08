Empoli: ufficiale il prestito di Lammers dall’Atalanta (Di domenica 7 agosto 2022) Sam Lammers è un nuovo giocatore dell’Empoli. L’attaccante olandese arriva in prestito dall’Atalanta, dove è approdato a titolo definitivo nel 2020. Durante la passata stagione l’esperienza all’Eintracht Francoforte (sempre in prestito), con cui ha totalizzato sette presenze e vinto l’Europa League. A darne l’ufficialità è stato direttamente il club toscano attraverso il proprio sito ufficiale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Samè un nuovo giocatore dell’. L’attaccante olandese arriva in, dove è approdato a titolo definitivo nel 2020. Durante la passata stagione l’esperienza all’Eintracht Francoforte (sempre in), con cui ha totalizzato sette presenze e vinto l’Europa League. A darne l’ufficialità è stato direttamente il club toscano attraverso il proprio sito. SportFace.

