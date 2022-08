Drone sul tetto del Duomo di Monza recuperato dai Vigili del fuoco (Di domenica 7 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un Drone è rimasto bloccato sul tetto del Duomo di Monza, sono intervenuti i Vigili del fuoco per recuperarlo Nella giornata di ieri la squadra S.A.F. (speleo alpino fluviale) della sede centrale del Comando Vigili del fuoco di Monza è intervenuta in piazza Duomo per il recupero di un Drone. Il velivolo, a seguito di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 7 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unè rimasto bloccato suldeldi, sono intervenuti idelper recuperarlo Nella giornata di ieri la squadra S.A.F. (speleo alpino fluviale) della sede centrale del Comandodeldiè intervenuta in piazzaper il recupero di un. Il velivolo, a seguito di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

