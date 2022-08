Di Marzio: Raspadori, stasera telefonata decisiva tra De Laurentiis e Carnevali (Di domenica 7 agosto 2022) Scrive Gianluca Di Marzio che stasera il Napoli e il Sassuolo potrebbero raggiungere l’accordo e martedì potrebbero esserci le visite mediche del giocatore. Tuttavia, è possibile che i tempi si accorcino: Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, potrebbero anticipare a stasera una telefonata potenzialmente decisiva per il futuro di Raspadori. Il Napoli infatti ha fretta, e vorrebbe chiudere il prima possibile per Raspadori. L’obiettivo dei campani è chiudere l’affare con il Sassuolo entro domani, in modo tale da far effettuare i test fisici al calciatore nella giornata di martedì. Ma per la finalizzazione della trattativa sarà determinante il contatto telefonico di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022) Scrive Gianluca Dicheil Napoli e il Sassuolo potrebbero raggiungere l’accordo e martedì potrebbero esserci le visite mediche del giocatore. Tuttavia, è possibile che i tempi si accorcino: Aurelio De, presidente del Napoli, e Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, potrebbero anticipare aunapotenzialmenteper il futuro di. Il Napoli infatti ha fretta, e vorrebbe chiudere il prima possibile per. L’obiettivo dei campani è chiudere l’affare con il Sassuolo entro domani, in modo tale da far effettuare i test fisici al calciatore nella giornata di martedì. Ma per la finalizzazione della trattativa sarà determinante il contatto telefonico di ...

