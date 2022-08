Cade un albero su un taxi: morto il conducente, si salva il passeggero (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - Un uomo di 56 anni, Ezio Cauda, tassista, è morto la scorsa notte in seguito alla caduta sulla sua vettura di un albero sradicato dal forte vento. È accaduto a Pino Torinese, in provincia di Torino. Illeso, invece, il passeggero che si trovava sul taxi con Cauda. La vittima, sposata e padre di due figli, è rimasta incastrata tra le lamiere, ed è deceduta sul colpo. A Chivasso, invece, il vento e la pioggia hanno seriamnte danneggiato il PalaLancia a Chivasso, palazzetto sportivo utilizzato da diverse associazioni. La copertura dell'impianto, di circa 1500 metri quadrati, è stata divelta ed è precipitata causando diversi danni anche all'interno della struttura. Leggi su agi (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - Un uomo di 56 anni, Ezio Cauda, tassista, èla scorsa notte in seguito alla caduta sulla sua vettura di unsradicato dal forte vento. È accaduto a Pino Torinese, in provincia di Torino. Illeso, invece, ilche si trovava sulcon Cauda. La vittima, sposata e padre di due figli, è rimasta incastrata tra le lamiere, ed è deceduta sul colpo. A Chivasso, invece, il vento e la pioggia hanno seriamnte danneggiato il PalaLancia a Chivasso, palazzetto sportivo utilizzato da diverse associazioni. La copertura dell'impianto, di circa 1500 metri quadrati, è stata divelta ed è precipitata causando diversi danni anche all'interno della struttura.

maxbunker : RT @Agenzia_Italia: È accaduto a Pino Torinese, in provincia di Torino. La vittima, sposata e padre di due figli, è rimasta incastrata tra… - infoitinterno : Albero cade su taxi in corsa, muore il tassista, illeso il cliente - infoitinterno : Pino Torinese, un albero cade per il temporale e travolge un taxi in corsa - infoitinterno : Pino Torinese, albero sradicato dal vento cade su un taxi - infoitinterno : Incidente nel Torinese, albero cade su un'auto in corsa -