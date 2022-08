Aringoogle : @chiadegli @7Mav @ProfMBassetti Bassetti si sta candidando a fare il ministro. Tutto qui - JasEldelaPietra : Bassetti vuol fare il ministro Msi - Agios_00 : RT @Swiety000: @feltri_la @NicolaPorro Lo ha detto Bassetti ed il ministro della salute. Lo dicono le statistiche...non sarà mica una noacc… - Swiety000 : @feltri_la @NicolaPorro Lo ha detto Bassetti ed il ministro della salute. Lo dicono le statistiche...non sarà mica… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: La ricerca di Sensemakers sui medici più social (tra i medici è inserito anche il ministro Speranza che medico non è) e i… -

ilGiornale.it

Ma serve anche delineare, aggiunge, "ciò che si vuole fare della sanità in Italia nei ...in Italia se al posto di Roberto Speranza in questi anni di pandemia avessimo avuto unche la ...La ricerca di Sensemakers sui medici più social (tra i medici è inserito anche ilSperanza che medico non è) e il tweet gongolante dell'infettivologo Matteoche svetta nella classifica. Fatti, nomi, curiosità e bizzarrie Si può inserire in una ricerca sui medici ... Bassetti: "Io ministro Sarei orgoglioso" - ilGiornale.it (Adnkronos) – La corsa al voto travolge tutto e tutti, anche gli esperti (virologi, infettivologi, epidemiologi) che prima della caduta del Governo Draghi erano molto coinvolti nella comunicazione sul ...Si può inserire in una ricerca sui medici più attivi sui social anche il ministro della Salute che non è un medico Sì, secondo la società di consulenza Sensemakers specializzata sulle “attività digit ...