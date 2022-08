SportRepubblica : Medvedev torna alla vittoria dopo un anno, suo il torneo di Los Cabos - Luxgraph : Festa Medvedev a Los Cabos: primo titolo Atp nel 2022 per il russo - Gazzetta_it : A Los Cabos #Medvedev vince il primo torneo stagionale: Norris k.o. in due set #atptennis - MartinaScarafo4 : RT @SuperTennisTv: Primo titolo della stagione per @DaniilMedwed! Il n.1 del mondo supera Norrie 7-5 6-0 e trionfa a Los Cabos ?? #tennis… - SportRepubblica : Medvedev torna alla vittoria dopo un anno, suo il torneo di Los Cabos -

Finalmente Medvedev. Il numero uno del mondo ha vinto il suo primo titolo Atp del 2022 battendo Cameron Norrie a, in Messico. Il 26enne russo si è imposto 7 - 5, 6 - 0 e dopo cinque finali perse (di fila) è tornato a sollevare un trofeo, cosa che non avveniva dagli Us Open, di cui dal 29 agosto sarà ...Primo titolo in stagione - e primo dal trionfo all'Us Open di un anno fa - per Daniil Medvedev . Il russo, numero 1 del mondo e reduce da cinque finali perse, ha vinto il torneo messicano di(ATP 250) battendo in finale il britannico Cameron Norrie , numero 12 del ranking, per 7 - 5 6 - 0. Per Medvedev si tratta del 14° titolo nel circuito maggiore. Il numero uno del mondo - ...Il numero uno al mondo si aggiudica il torneo messicano. Norrie ko in finale in due set: 7-5 6-0 LOS CABOS (MESSICO) - Primo titolo del 2022 per Daniil Medvedev. Il russo, numero 1 mondiale, si aggiud ...Il n. 1 del mondo Daniil Medvedev centra il primo successo del 2022, ponendo fine ad una striscia di cinque finali perse. Cameron Norrie non riesce a difendere il titolo dello scorso anno, mancando il ...