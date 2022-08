Venezia | 13 tesserati positivi Domani il match con l’Ascoli

(Di sabato 6 agosto 2022) “In data odierna ilFC comunica che 13del club sono risultatial Covid-19. Informate le autorità sanitarie competenti, isono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario”. Lo rende noto con una nota il club arancioneroverde., alle 17:45, è in programma ildei trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. SportFace.

Venezia, focolaio Covid: 13 tesserati positivi Brutte notizie per il Venezia, quando alla gara di Coppa Italia contro l'Ascoli manca sempre meno: sono state riscontrare ben 13 positività al Covid tra i tesserati.A renderlo noto, lo stesso club, co ...VENEZIA - " In data odierna il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti i ...