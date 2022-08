(Di sabato 6 agosto 2022) Luceverdeda trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara un incendio sulla Appia Pignatelli all’altezza di via dell’Almone Appia Pignatelli temporaneamente chiusa ale deviazioni possibili code e rallentamenti incendio sulla Tiburtina tra Settecamini e Setteville la via Tiburtina chiusa alall’altezza di via della Tenuta del Cavaliere anche qui prestare attenzione possibili di sulla via Salaria in questo periodo lavori tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale riduzione della carreggiata i possibili rallentamenti e poi questo mese di agosto ricordiamo che non ci sono le ZTL non si potrà circolare questa notte regolarmente dettagli di queste di altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Pescara - #Roma ?Traffico sospeso dal #24luglio tra Sulmona e Avezzano per inconveniente tecnico… - LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #Incidente – A1 Roma Napoli ?TRAFFICO BLOCCATO tra Guidonia Montecelio e Nodo A1/A24 Roma-Teramo >… - viabilitasdp : 15:59 #A25 Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano - VAIstradeanas : 15:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -

RomaDailyNews

...e quelle utilizzate direttamente dal Comune di, verranno sottoposte a rifacimento profondo la gran parte delle arterie fondamentali per la viabilità cittadina, quelle più interessate da...... 'La scorsa notte, come di consueto in occasione di demolizioni o posa in opera dei viadotti del tratto autostradale interessato, tutto ilda e perè transitato per la zona ovest della ... Traffico Roma del 06-08-2022 ore 17:30 - RomaDailyNews Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Allarm ...Traffico autostrade oggi, situazione in tempo reale. Dopo due anni di pandemia gli italiani hanno bisogno di evadere e così si mettono in massa sulle autostrade per raggiungere i ...