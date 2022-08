Tower of Fantasy: Nuovi Gameplay sul free to play in stile Genshin Impact (Di sabato 6 agosto 2022) Level Infinite e Hotta Studio svelano due Nuovi video per Tower of Fantasy, atteso MMORPG open-world. I due Nuovi video si concentrano sulle opzioni creative a disposizione dei giocatori e mostrano il comparto multiplayer in azione. Tower of Fantasy sarà disponibile per il pre-download il 9 agosto, e sarà lanciato in tutto il mondo su PC e dispositivi mobile l’11 agosto 2022 (UTC). Il video Creative Gameplay mostra nel dettaglio la libertà delle opzioni di personalizzazione del personaggio, i numerosi veicoli e mezzi di trasporto disponibili, le armi fantascientifiche che caratterizzano il combattimento in tempo reale e persino alcuni dei divertenti mini-giochi sparsi per il mondo di gioco. Grazie al Social ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 6 agosto 2022) Level Infinite e Hotta Studio svelano duevideo perof, atteso MMORPG open-world. I duevideo si concentrano sulle opzioni creative a disposizione dei giocatori e mostrano il comparto multier in azione.ofsarà disponibile per il pre-download il 9 agosto, e sarà lanciato in tutto il mondo su PC e dispositivi mobile l’11 agosto 2022 (UTC). Il video Creativemostra nel dettaglio la libertà delle opzioni di personalizzazione del personaggio, i numerosi veicoli e mezzi di trasporto disponibili, le armi fantascientifiche che caratterizzano il combattimento in tempo reale e persino alcuni dei divertenti mini-giochi sparsi per il mondo di gioco. Grazie al Social ...

