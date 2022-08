Spezia-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023 (Di sabato 6 agosto 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Spezia-Como, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 agosto aprile alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E TABELLONE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) La, l’, latv edi, match valevole per i trentaduesimi di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 agosto aprile alle ore 18:00 e sarà trasmessa intv su1 e insu Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Sportface.it seguirà l’evento ine garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E TABELLONE SportFace.

infoitsport : Dove vedere in tv Torino-Palermo, Spezia-Como di Coppa Italia - zazoomblog : Spezia-Como programma e telecronisti trentaduesimi Coppa Italia 2022-2023 - #Spezia-Como #programma #telecronisti - palermo24h : Dove vedere in tv Torino-Palermo, Spezia-Como di Coppa Italia e le altre tre sfide di oggi-… - serieB123 : Dove vedere in tv Torino-Palermo, Spezia-Como di Coppa Italia e le altre tre sfide di oggi - inZaidersp : Vi do questa verità, che ogni spezzino dentro di se sa. Lo #Spezia col #Como esce. #CoppaItaliaFrecciarossa -