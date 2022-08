"Questa è casa tua". Di Maio e l'intesa col Pd: beccato così, imbarazzo totale | Guarda (Di sabato 6 agosto 2022) Luigi Di Maio è stato avvistato nella sede del Pd per stringere l'intesa con Enrico Letta in vista delle elezioni del 25 settembre. Una foto in particolare ha scatenato non poca ironia nello studio di In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e Marianna Aprile su La7. Nello scatto in questione, realizzato da un giornalista dell'Ansa, l'ex grillino viene immortalato davanti a uno slogan che recita: "Pd, Questa è casa tua". "Di Maio è passato proprio lì davanti", ha detto l'inviato del programma, Luca Sappino. Cosa che ha suscitato una certa ilarità. Soprattutto perché in passato, da militante del M5s, Di Maio ha spesso attaccato il Partito democratico. Impossibile dimenticare le accuse contro il "Partito di Bibbiano". Adesso comunque le ostilità sembrano del tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Luigi Diè stato avvistato nella sede del Pd per stringere l'con Enrico Letta in vista delle elezioni del 25 settembre. Una foto in particolare ha scatenato non poca ironia nello studio di In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e Marianna Aprile su La7. Nello scatto in questione, realizzato da un giornalista dell'Ansa, l'ex grillino viene immortalato davanti a uno slogan che recita: "Pd,tua". "Diè passato proprio lì davanti", ha detto l'inviato del programma, Luca Sappino. Cosa che ha suscitato una certa ilarità. Soprattutto perché in passato, da militante del M5s, Diha spesso attaccato il Partito democratico. Impossibile dimenticare le accuse contro il "Partito di Bibbiano". Adesso comunque le ostilità sembrano del tutto ...

rubio_chef : Il ragazzo ammazzato oggi era disarmato ed è stato colpito alle spalle sulla via di casa. Poco dopo i coloni hanno… - pdnetwork : Si parte! Questa sera, con @EnricoLetta, @gualtierieurope e @nzingaretti , inaugureremo la casa dei volontari democ… - ErreraGiovanni : La colpa non è solo la sua ma anche del grande Draghi ( che per fortuna Conte ha mandato a casa) d'accordo con il V… - manig0ldo : Questa è casa tua #ElezioniPolitiche2022 #DiMaio #PD - Anna302478978 : @LiberoBubu Sono esterefatta Stanno perdendo di vista l'OBIETTIVO PRINCIPALE quello di mandare a casa questa clas… -