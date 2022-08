PSG: dopo Leao si aggiunge alla lista anche Isak (Di sabato 6 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Media Foot, il PSG starebbe seguendo le impronte lasciate da Alexander Isak. Il talentuoso classe '99 però... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Media Foot, il PSG starebbe seguendo le impronte lasciate da Alexander. Il talentuoso classe '99 però...

missionaryshin : @Pullanza00 Avrai spento dopo 10 secondi nella partita di ritorno contro il PSG allora. Quanto lo soffri - danymr79 : Dopo vittoria con Verona e Monza diranno stiamo bene cosi. Per #Raspadori erano 40 mil e non hanno diminuito le pre… - annavalastro99 : #PSG, guai per #Galtier: la FFF non ha omologato il contratto dopo aver riscontrato alcuni problemi - salvatore12247 : @CampiMinati Sicuramente no, per vederli doveva andare a giocare in Germania dove c’è solo una squadra, come del re… - Magical__milan : Vi siete accorti che dopo aver firmato col Psg nessuno si ricorda più chi sia renato sanches? -