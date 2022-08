Papa Francesco a Kiev prima del 13 settembre, l’indiscrezione dell’ambasciatore ucraino in Vaticano (Di sabato 6 agosto 2022) Papa Francesco visiterà Kiev prima del suo viaggio apostolico in Kazakistan, previsto dal 13 al 15 settembre. Ad anticipare l’indiscrezione è stato l’ambasciatore ucraino in Vaticano, Andrii Yurash. Al momento, però, la Santa Sede non ha rilasciato commenti. «Da molti anni, e soprattutto dall’inizio della guerra, l’Ucraina aspetta il Papa e sarà felice di salutarlo prima del suo viaggio in Kazakistan», ha scritto il diplomatico sul suo profilo Twitter, allegando alcune foto dell’incontro avvenuto oggi, 6 agosto, proprio con Papa Francesco. Nel tweet, l’ambasciatore Yurash ha confermato il viaggio del Santo Padre in Kazakistan a metà settembre, per partecipare all’VIII ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022)visiteràdel suo viaggio apostolico in Kazakistan, previsto dal 13 al 15. Ad anticipareè stato l’ambasciatorein, Andrii Yurash. Al momento, però, la Santa Sede non ha rilasciato commenti. «Da molti anni, e soprattutto dall’inizio della guerra, l’Ucraina aspetta ile sarà felice di salutarlodel suo viaggio in Kazakistan», ha scritto il diplomatico sul suo profilo Twitter, allegando alcune foto dell’incontro avvenuto oggi, 6 agosto, proprio con. Nel tweet, l’ambasciatore Yurash ha confermato il viaggio del Santo Padre in Kazakistan a metà, per partecipare all’VIII ...

vaticannews_it : Dal #Papa il metropolita Antonij degli Affari Esterni del Patriarcato di #Mosca - antoniospadaro : Da #PapaFrancesco il metropolita Antonij degli Affari Esterni del Patriarcato di #Mosca. I poteri nella storia camb… - vaticannews_it : #PapaFrancesco incontra le équipe di #giovani che fanno parte del movimento di spiritualità coniugale e invita a fa… - Adele_Fran : RT @unabNorma: Papa Francesco: 'Meglio vivere come atei che andare in Chiesa e odiare gli altri' Un vero cristiano non diffonde odio https… - DrVitaSegreto : La guerra è una pazzia. Papa Francesco -