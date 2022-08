Motomondiale: Gp Gran Bretagna, Zarco in pole davanti a Vinales e Miller (2) (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) - Quarto tempo per il leader del mondiale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'57"938) che si lascia alle spalle il migliore dei piloti italiani Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'57"961) con la Ducati e lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaro (1'57"966), in pista dopo una brutta caduta nelle quarte prove libere. A completare la top ten 4 Ducati: Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Jorge Martin e Luca Marini. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) - Quarto tempo per il leader del mondiale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'57"938) che si lascia alle spalle il migliore dei piloti italiani Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'57"961) con la Ducati e lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaro (1'57"966), in pista dopo una brutta caduta nelle quarte prove libere. A completare la top ten 4 Ducati: Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Jorge Martin e Luca Marini.

