LIVE – Spezia-Como, Coppa Italia 2022/2023 (DIRETTA) (Di sabato 6 agosto 2022) La DIRETTA LIVE di Spezia-Como, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 6 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E TABELLONE AGGIORNA LA DIRETTA Spezia-Como Ore 18:00 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Ladi, match valevole per i trentaduesimi di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 6 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E TABELLONE AGGIORNA LAOre 18:00 SportFace.

alecrepes : RT @M4rkPhilips: @alecrepes Sono entrato a tratti, mentre parlava delle dodicenni e gli mettevi la sirena della polizia sotto o quando parl… - M4rkPhilips : @alecrepes Sono entrato a tratti, mentre parlava delle dodicenni e gli mettevi la sirena della polizia sotto o quan… - Calciodiretta24 : Coppa Italia, Spezia - Como: diretta live e risultato in tempo reale - Davide14474513 : Live #pecini mentre cerca il portiere e la punta #spezia #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC LIVE | @ImoleseCalcio: in arrivo Serpe, in prestito dallo Spezia -