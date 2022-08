La responsabile ucraina di Amnesty si dimette | ' Rapporto contro Kiev unilaterale e favorisce la propaganda russa'

GiusPecoraro : RT @gianca7871: La responsabile di @amnesty si è dimessa dopo l’osceno rapporto sull’Ucraina. Giusta decisione, da responsabile. - globalistIT : - 971610e : RT @ImolaOggi: ??'Zelensky usa i civili come scudi umani', responsabile di Amnesty International Ucraina si dimette - gianca7871 : Errata corrige: si è dimessa la responsabile di Amnesty Ucraina. - ChicoCayetano : RT @gianca7871: La responsabile di @amnesty si è dimessa dopo l’osceno rapporto sull’Ucraina. Giusta decisione, da responsabile. -

Ora il prezzo del mais è aumentato a causa della guerra in, che però ha anche fatto ... spiega Carlotta Balconi,scientifica di DROMAMED per il CREA: "Il fine è trovare varietà ...Pokalchuk ha affermato di aver cercato di avvertire l'alta dirigenza di Amnesty che il rapporto era unilaterale e non aveva tenuto adeguatamente conto della posizione, ma è stata ignorata. ...Oksana Pokalchuk ha affermato di aver cercato di avvertire l'alta dirigenza di Amnesty che il rapporto era unilaterale e non aveva tenuto adeguatamente conto della posizione ucraina.L’Ong aveva accusato le forze ucraine di aver messo in pericolo la popolazione. Per Pokalchuk il rapporto è diventato però strumento di propaganda russa ...