Instagram testa le foto ultra-alte per abbinarle ai reel a schermo intero (Di sabato 6 agosto 2022) Instagram potrebbe aver interrotto la sua controversa riprogettazione, ma ciò non significa che la società intenda smettere di concentrarsi sui contenuti a schermo intero. Durante il suo settimanale Ask Me Anything, il CEO Adam Mosseri ha confermato che Instagram inizierà a testare foto ultra alte 9:16 “tra una o due settimane“. La marcia verso un feed in stile TikTok sta rallentando, ma chiaramente non si ferma. Il tentativo è quello di contrastare l’inarrestabile app cinese che non accenna a frenare la sua crescita. Facebook e Instagram a rischio chiusura a causa della privacy Instagram testa nuove funzioni “Puoi avere video alti, ma non puoi avere foto alte su ... Leggi su pantareinews (Di sabato 6 agosto 2022)potrebbe aver interrotto la sua controversa riprogettazione, ma ciò non significa che la società intenda smettere di concentrarsi sui contenuti a. Durante il suo settimanale Ask Me Anything, il CEO Adam Mosseri ha confermato cheinizierà are9:16 “tra una o due settimane“. La marcia verso un feed in stile TikTok sta rallentando, ma chiaramente non si ferma. Il tentativo è quello di contrastare l’inarrestabile app cinese che non accenna a frenare la sua crescita. Facebook ea rischio chiusura a causa della privacynuove funzioni “Puoi avere video alti, ma non puoi averesu ...

