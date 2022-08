Elezioni 2022, ultime ore per accordo centrosinistra (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo l’ok dei Verdi, si attende nelle prossime ore il responso dell’assemblea nazionale di Sinistra Italiana sull’accordo nel centrosinistra in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. Le posizioni appaiono tuttavia ancora lontane. “La politica non è testimonianza”, mette in chiaro Enrico Letta, instancabile tessitore e federatore di un’alleanza complicata che ieri ha messo i leader – visti in giornata – davanti a una scelta: andare uniti e provare a vincere o andare divisi e assegnare una vittoria praticamente a tavolino alla destra. E sulle tensioni via social richiama tutti alla responsabilità: “Basta dare spettacolo al Paese in questo modo”. Questa mattina su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, afferma: “Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di Governo, ... Leggi su italiasera (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo l’ok dei Verdi, si attende nelle prossime ore il responso dell’assemblea nazionale di Sinistra Italiana sull’nelin vista dellepolitiche del 25 settembre. Le posizioni appaiono tuttavia ancora lontane. “La politica non è testimonianza”, mette in chiaro Enrico Letta, instancabile tessitore e federatore di un’alleanza complicata che ieri ha messo i leader – visti in giornata – davanti a una scelta: andare uniti e provare a vincere o andare divisi e assegnare una vittoria praticamente a tavolino alla destra. E sulle tensioni via social richiama tutti alla responsabilità: “Basta dare spettacolo al Paese in questo modo”. Questa mattina su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, afferma: “Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di Governo, ...

Agenzia_Ansa : 'Non mi ricandido alle prossime elezioni, torno a fare il chirurgo'. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - fattoquotidiano : Cappato a La7: “I partiti non si occupano di diritti e ambiente perché non devono raccogliere le firme per le elezi… - linosegna : RT @nicomanetta1: Elezioni, si spacca l'alleanza Italexit-Alternativa. Paragone: 'Non siamo taxi' - Il Tempo #taxi #NoUber - serenel14278447 : 50 giorni al voto - A destra faccia feroce contro i migranti. A sinistra impazza l'intifada digitale -