Donati a caccia del titolo a Kottingbrunn

(Di sabato 6 agosto 2022) Sui campi in terra rossa della città austriaca il 27enne di Alessandria, ultimo tennista italiano rimasto in corsa nei tornei ITF maschili di questa settimana, dopo aver annullato un match-point in "semi" all'olandese Houkes, si giocherà il trofeo con il francese Denolly