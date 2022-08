Blanco si esibisce domani allo Stadio Olimpico per Roma-Shakhtar (Di sabato 6 agosto 2022) allo Stadio Olimpico arriva Blanco Per la Roma è arrivato il momento di fare ritorno allo Stadio Olimpico. La società coccola i neo acquisti Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum e attende il debutto in campionato in casa della Salernitana il 14 agosto. Nel mentre è pronta a scendere in campo domani in amichevole contro lo Shakhtar L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 6 agosto 2022)arrivaPer laè arrivato il momento di fare ritorno. La società coccola i neo acquisti Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum e attende il debutto in campionato in casa della Salernitana il 14 agosto. Nel mentre è pronta a scendere in campoin amichevole contro loL'articolo proviene da Novella 2000.

nosmeowmeow : Ma deve succedere qualcos'altro in sti giorni? Ieri mahmood che fa ballare tutti al sunny e fa un mini concerto O… - infoitsport : Blanco si esibisce per la sua Roma: l'esibizione all'Olimpico - zazoomblog : Blanco si esibisce per la sua Roma: l’esibizione all’Olimpico - #Blanco #esibisce #Roma: #l’esibizione - Jasscel_ : 'Finche non mi seppelliscono' per me sarà domenica: #Blanco che si esibisce, ritorno all'Olimpico, #dybala in campo… - weiheibro : @njghtlock È uscito l'album di hobi, domani si esibisce al lollapalooza e il 5 esce una collab tra Benny Blanco, sn… -