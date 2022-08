A Salvini va di traverso l'accordo Pd con Verdi e Sinistra: 'Vogliono solo poltrone' (Di sabato 6 agosto 2022) Gli è andato di traverso: `Non è un accordo per governare´ confessa Letta, appena dopo aver firmato il patto elettorale coi Verdi e Sinistra Italiana. Quindi accordo solo per salvare le poltrone? E ... Leggi su globalist (Di sabato 6 agosto 2022) Gli è andato di: `Non è unper governare´ confessa Letta, appena dopo aver firmato il patto elettorale coiItaliana. Quindiper salvare le? E ...

