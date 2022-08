Università di Trieste | Graduatoria per 6 Posti in Area Tecnica

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 5 agosto 2022) L’diha appena rilasciato ladel Concorso per 6in, cat. C. PrecisamenteTecnico Scientifica, per elaborazione di dati: con 2riservati ai Volontari FFAA. Bando di Concorso Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto del direttore generale n. 424/2022, prot. n. 88823, del 30 giugno 2022 sono stati approvati gli atti e ladel concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di sei unita' di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, full-time, dell'...