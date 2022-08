Sport in tv oggi (venerdì 5 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 5 agosto 2022) oggi venerdì 5 agosto ci aspetta una giornata ricca di Sport. Inizia l’intenso weekend della MotoGP con le prove libere del GP di Gran Bretagna. Proseguono la Vuelta a Burgos, il Giro di Portogallo, il Giro di Repubblica Ceca e il Giro di Polonia per quanto riguarda il ciclismo. Avanzano i tornei di tennis di questa settimana e i Mondiali di canoa velocità. L’Italia affronterà Israele nella Sardinia Cup di pallanuoto femminile, spazio anche alla Coppa Italia di calcio, ai Mondiali Under 20 di atletica, ai tornei di golf e a tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi venerdì 5 ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022)ci aspetta una giornata ricca di. Inizia l’intenso weekend della MotoGP con le prove libere del GP di Gran Bretagna. Proseguono la Vuelta a Burgos, il Giro di Portogallo, il Giro di Repubblica Ceca e il Giro di Polonia per quanto riguarda il ciclismo. Avanzano i tornei di tennis di questa settimana e i Mondiali di canoa velocità. L’Italia affronterà Israele nella Sardinia Cup di pallanuoto femminile, spazio anche alla Coppa Italia di calcio, ai Mondiali Under 20 di atletica, ai tornei di golf e a tanto altro ancora. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in5 ...

