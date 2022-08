Sicilia nel piatto (Di venerdì 5 agosto 2022) «Da tutta la vita mi sveglio, prendo il caffè e ammiro la mia terra, la Sicilia, saluto l’Etna e guardo il mare». Inizia così a raccontare il suo amore per la sua regione meravigliosa Massimo Mantarro, chef del ristorante Il Principe Cerami, chicca gourmet del San Domenico Palace di Taormina, un Four Seasons Hotel. L’abbondanza delle materie prime passa attraverso la fantasia e la storia dello chef, e le sue preziose rivisitazioni sono intense e cariche di storia. Nelle sue ricette ritroviamo tutte le identità che caratterizzano l’isola e la rendono uno straordinario concentrato di biodiversità, di natura prorompente e di bellezza: «Se oggi vai sul vulcano mangi funghi, finocchietto selvatico, ricotta e pomodoro. E sono questi gli ingredienti che ho scelto per creare lo spaghetto al Cerami e portare anche i colori del vulcano in tavola. Ho utilizzato solo grani ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 agosto 2022) «Da tutta la vita mi sveglio, prendo il caffè e ammiro la mia terra, la, saluto l’Etna e guardo il mare». Inizia così a raccontare il suo amore per la sua regione meravigliosa Massimo Mantarro, chef del ristorante Il Principe Cerami, chicca gourmet del San Domenico Palace di Taormina, un Four Seasons Hotel. L’abbondanza delle materie prime passa attraverso la fantasia e la storia dello chef, e le sue preziose rivisitazioni sono intense e cariche di storia. Nelle sue ricette ritroviamo tutte le identità che caratterizzano l’isola e la rendono uno straordinario concentrato di biodiversità, di natura prorompente e di bellezza: «Se oggi vai sul vulcano mangi funghi, finocchietto selvatico, ricotta e pomodoro. E sono questi gli ingredienti che ho scelto per creare lo spaghetto al Cerami e portare anche i colori del vulcano in tavola. Ho utilizzato solo grani ...

Pietro_Firenze : @RobertoLocate14 Aranzulla? Lui sì che è un genio. Ha 32 anni e iniziò a 12 nel suo paese in Sicilia. Oggi è un uom… - ArtesiCaterina : La Sicilia nel ?? - bennygiardina : ?? Il rebus panchina non si risolve: per il #Palermo è sempre corsa a due tra Corini e D'Angelo, con De Rossi che ri… - Lialacor : RT @Barbara22Mar: Eh sì, ci sono anche i rigassificatori fantasma in Italia. Sono quelli decisi e bloccati senza essere realizzati. Il pri… - inotg_inot59 : @matteosalvinimi Ma pensa alla Padania non inventare minkiate chiacchierone . Il ponte la siccità il lavoro la figa… -