Sei sorelle | anticipazioni 8 agosto 2022 | la confessione di Cristóbal

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 5 agosto 2022) Blanca andrà incontro ad una spiacevole notizia nella puntata Seidell'8. La giovane, infatti, verrà a sapere da suo cognatoche Rodolfo la tradisce da diverso tempo con Victoria. Nel frattempo, in fabbrica scoppierà una guerra tra gli operai per via della parità salariale. Seipuntata dell'8dice a Blanca che Rodolfo la tradisce con Victoria Blanca cercherà in tutti i modi di far riappacificaree Rodolfo e per farlo si rivolgerà a Victoria chiedendole aiuto per riuscire nel suo intento convinta che lei potrà riuscirci. La Silva, però, non sarà a conoscenza di una spiacevole e terribile verità, ma presto verrà a saperla nel peggiore dei modi. A dirgliela sarà ...