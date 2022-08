Sampdoria-Reggina, Audero: “Importantissimo partire bene, vincere dà morale” (Di venerdì 5 agosto 2022) “È Importantissimo partire bene. vincere dà un’iniezione di fiducia e di morale. Non era facile con questo caldo. Nella settimana prossima si inizia e dobbiamo farci trovare pronti”. Queste le parole del portiere della Sampdoria, Emil Audero dopo la vittoria per 1-0 sulla Reggina nei trentaduesimi di Coppa Italia. Decisiva la sua parata sul rigore di Cicerelli, a pochi mesi dall’intervento su Criscito nel derby: “Il rigore della scorsa stagione è stato un caso più unico che raro. Questo è arrivato nuovamente in un contesto al limite e fa ancora più piacere”, ha detto ai microfoni di Mediaset. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) “Èdà un’iniezione di fiducia e di. Non era facile con questo caldo. Nella settimana prossima si inizia e dobbiamo farci trovare pronti”. Queste le parole del portiere della, Emildopo la vittoria per 1-0 sullanei trentaduesimi di Coppa Italia. Decisiva la sua parata sul rigore di Cicerelli, a pochi mesi dall’intervento su Criscito nel derby: “Il rigore della scorsa stagione è stato un caso più unico che raro. Questo è arrivato nuovamente in un contesto al limite e fa ancora più piacere”, ha detto ai microfoni di Mediaset. SportFace.

