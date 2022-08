Salvini: io al Viminale? Ambizione è coordinare tavolo ministri (Di venerdì 5 agosto 2022) "Vedo che sui giornali c'è il toto - Salvini. Io farò quello che mi chiederanno di fare con il voto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a Lampedusa a chi gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) "Vedo che sui giornali c'è il toto -. Io farò quello che mi chiederanno di fare con il voto". Lo ha detto il leader della Lega Matteodurante un punto stampa a Lampedusa a chi gli ...

pierofassino : Invece di parlare di cosa fare per gli italiani #Meloni e #Salvini discutono di chi farà il ministro. Noi invece di… - LegaSalvini : ?? SALVINI A LAMPEDUSA: AL VIMINALE VORREI UN MINISTRO DELLA LEGA Il leader della Lega: 'Con me all'Interno l'Itali… - ilfoglio_it : 'Non decide #Salvini chi andrà al Viminale, è una proposta di bandiera. #Draghi? Possibile e auspicabile che vada a… - MazzaferroRocco : @il_cappellini Per 2 anni tu e il tuo giornale avete avuto un solo obiettivo: INSULTARE CONTE. Adesso piagnucoli? V… - Rosaria21678530 : RT @LegaSalvini: ?? SALVINI A LAMPEDUSA: AL VIMINALE VORREI UN MINISTRO DELLA LEGA Il leader della Lega: 'Con me all'Interno l'Italia era u… -