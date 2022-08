Questo non è lo smantellamento delle vie ferroviarie lituane «per Kaliningrad» (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 9 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di alcuni operai che, tramite un macchinario, tolgono una parte di rotaie lungo un tratto di linea ferroviaria. Il filmato è accompagnato da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «La Lituania ha iniziato a smantellare le linee ferroviarie per Kaliningrad. Il gioco con il fuoco è andato a un nuovo livello». Il riferimento è al fatto che a giugno 2022 le autorità lituane hanno vietato il transito delle merci soggette alle sanzioni Ue nei confronti della Russia verso Kaliningrad, enclave russa situata tra Polonia e Lituania. Dopo questa decisione, Mosca ha minacciato rappresaglie. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non è stato girato in Lituania ... Leggi su facta.news (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 9 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di alcuni operai che, tramite un macchinario, tolgono una parte di rotaie lungo un tratto di linea ferroviaria. Il filmato è accompagnato dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post: «La Lituania ha iniziato a smantellare le lineeper. Il gioco con il fuoco è andato a un nuovo livello». Il riferimento è al fatto che a giugno 2022 le autoritàhanno vietato il transitomerci soggette alle sanzioni Ue nei confronti della Russia verso, enclave russa situata tra Polonia e Lituania. Dopo questa decisione, Mosca ha minacciato rappresaglie. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non è stato girato in Lituania ...

DaniloToninelli : E dopo il mantenimento dei 2 mandati adesso anche le parlamentarie con al centro la #democraziadiretta. Questo sì c… - AlexBazzaro : Ognuno è libero di votare quello che crede. Il mio nemico è la sinistra, socialmente ed economicamente liberticida.… - fffitalia : Caldo africano, estate anomala, caldo inusuale. Davvero non riuscite a dire: È la crisi climatica. Questo è il fu… - TarTassato : RT @Ilfarnese: @zennaronews Gli italiani,e in particolare le giovani coppie,non fanno figli perché non sono sicuri circa il loro futuro;sen… - maudelconte : Smart working, bene la semplificazione delle comunicazioni. Peccato non abbia funzionato l'archivio degli accordi.… -