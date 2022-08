Perde il suo robot-giocattolo, scrive alla polizia: gli agenti gliene regalano uno uguale (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago – Il bimbo Perde il suo robot-giocattolo con le ali e scrive alla polizia per segnalare il “fatto spiacevole”, come riportato da Tgcom24. robot con le ali smarrito, la letterina del bimbo alla polizia Il bambino di 5 anni si chiama Matteo. E si era dispiaciuto per la perdita del suo giocattolo preferito: un robot con le ali per il quale, a seguito dello smarrimento, aveva scritto una letterina addirittura alla polizia. Per la precisione al Commissariato di Bardonecchia (Torino). Questo perché è lì che si trovava il piccolo, in vacanza con i genitori. Il bimbo, parlando del robot alla polizia, nella lettera ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago – Il bimboil suocon le ali eper segnalare il “fatto spiacevole”, come riportato da Tgcom24.con le ali smarrito, la letterina del bimboIl bambino di 5 anni si chiama Matteo. E si era dispiaciuto per la perdita del suopreferito: uncon le ali per il quale, a seguito dello smarrimento, aveva scritto una letterina addirittura. Per la precisione al Commissariato di Bardonecchia (Torino). Questo perché è lì che si trovava il piccolo, in vacanza con i genitori. Il bimbo, parlando del, nella lettera ...

