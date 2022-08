Nubifragio con frane e smottamenti in Val di Fassa | e c' è chi avversa la transizione ecologica

globalistIT : - ToxAres_ : Divertente avere il nubifragio fuori casa e anche 45 centimetri d'acqua in cantina, con questo bel tempo è pure cro… - gicolino69 : @matteorenzi Senatore, sono molto preoccupato, o nubifragio con grandine grande come Melinda o scirocco sahariano d… - infoitinterno : METEO - NUBIFRAGIO con FORTE VENTO, PIOGGIA e GRANDINE ha provocato allagamenti e danni ieri a Bari - CentroMeteoITA : #METEO - #NUBIFRAGIO con FORTE VENTO, #PIOGGIA, #GRANDINE ha provocato allagamenti e danni ieri a #Bari; il video -

Circa un centinaio di persone, tra turisti e residenti, sono state evacuate da alberghi e case in Val di Fassa, soprattutto nella zona di Vigo di Fassa, dove si è abbattuto un violentoche ...tutta probabilità a causare l'episodio è stata l'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Alto Adige nelle ultime ore. Un, quello che ha interessato la zona - precisamente, il km 110 ...Ecco la situazione dei danni e dei disagi zona per zona: nella zona di Fleres è esondato il torrente Korbbach, a Valdaora alcune auto sono finite sotto una frana, fortunatamente senza danni per le per ...Alcuni corsi d'acqua sono esondati a Fontanazzo e Campestrin, frazioni di Mazzin e San Jan, dove una frana ha invaso la strada.