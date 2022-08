MotoGP oggi, GP Gran Bretagna 2022: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 5 agosto 2022) oggi, venerdì 5 agosto, comincia il weekend del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Motomondiale. Sul celebre circuito di Silverstone piloti e squadre saranno a lavoro in cerca della miglior messa a punto possibile nell’ottica delle qualifiche di domani e della gara domenicale. In MotoGP riprenderà la sfida tra la Ducati e Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, grazie alle sue straordinarie qualità, è riuscito a rispondere decisamente bene alla Grande forza tecnica della Rossa e, classifica alla mano, ha fatto la differenza rispetto a tutti. Spetterà, in particolare, a Francesco Bagnaia cambiare lo spartito. Il piemontese ha concluso con una vittoria la prima parte della stagione ad Assen (Paesi Bassi). Pecco è chiamato a una conferma e soprattutto a un cambio di tendenza, visto che nei ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022), venerdì 5 agosto, comincia il weekend del GP di, dodicesimo round del Motomondiale. Sul celebre circuito di Silverstone piloti e squadre saranno a lavoro in cerca della miglior messa a punto possibile nell’ottica delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Inriprenderà la sfida tra la Ducati e Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, grazie alle sue straordinarie qualità, è riuscito a rispondere decisamente bene allade forza tecnica della Rossa e, classifica alla mano, ha fatto la differenza rispetto a tutti. Spetterà, in particolare, a Francesco Bagnaia cambiare lo spartito. Il piemontese ha concluso con una vittoria la prima parte della stagione ad Assen (Paesi Bassi). Pecco è chiamato a una conferma e soprattutto a un cambio di tendenza, visto che nei ...

