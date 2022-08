MotoGP, GP Silverstone 2022. Quartararo: “Long Lap Penalty? Ci vuole equilibrio” (Di venerdì 5 agosto 2022) Fabio Quartararo dovrà scontare una Long Lap Penalty nel corso dei primi tre giri del GP di Silverstone 2022 di MotoGP, come strascico del contatto avvenuto con Aleix Espargaro ad Assen, prima della sosta. Il francese è tornato sull’argomento ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Penso che ci voglia equilibrio nell’infliggere tali penalità. Sono il primo ad averla in MotoGP e sarei contento solo se questo servisse a non avere più contatti nei gran premi, ma se non si troverà equilibrio si andrà in una direzione non buona”. Quartararo ha comunque chiuso in crescendo il venerdì, firmando il miglior tempo nelle prove libere 2: “Questa mattina è stato difficile ricominciare dopo cinque settimane senza moto ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Fabiodovrà scontare unaLapnel corso dei primi tre giri del GP didi, come strascico del contatto avvenuto con Aleix Espargaro ad Assen, prima della sosta. Il francese è tornato sull’argomento ai microfoni di Sky Sport: “Penso che ci voglianell’infliggere tali penalità. Sono il primo ad averla ine sarei contento solo se questo servisse a non avere più contatti nei gran premi, ma se non si troveràsi andrà in una direzione non buona”.ha comunque chiuso in crescendo il venerdì, firmando il miglior tempo nelle prove libere 2: “Questa mattina è stato difficile ricominciare dopo cinque settimane senza moto ...

SkySportMotoGP : ?? Quartararo svetta nelle Libere 2 ???? Due Aprilia nella top five a Silverstone I risultati ?… - Flyin18T : Fabio Quartararo fights off Suzuki, Aprilia and Ducati challenge to top FP2 - MartinaScarafo6 : RT @SkySportMotoGP: ?? Fabio Quartararo chiude davanti nel venerdì di Silverstone ?? Ecco com’è andata la prima giornata in pista #SkyMotori… - periodicodaily : MotoGP Silverstone prove libere: il venerdì inglese - PeriodicoDaily Sport #motogp #silverstone @RiccardoTrullo - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Fabio Quartararo chiude davanti nel venerdì di Silverstone ?? Ecco com’è andata la prima giornata in pista #SkyMotori… -