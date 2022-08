Milan, Pioli: “Per vincere serve talento”, poi lo svela su De Ketelaere! (Di venerdì 5 agosto 2022) Stefano Pioli è intervenuto alla Gazzetta Dello Sport per fare il punto sul campionato da giocare e su vari elementi dell’organico appena aggiunti e chi dovrà ripetere le prestazioni monstre della scorsa Serie A. Queste le parole del tecnico rossonero sulla squadra, post ritiro, che si preparerà ad affrontare la quarta stagione con Pioli: “Motivare il gruppo sarà più facile. Per vincere serve talento, per ripetersi serve carattere e noi dobbiamo avere passione, entusiasmo, voglia di crescere. Lotteremo per difendere lo scudetto, in Champions per migliorarci”. Pioli Ketelaere Leao Non sono mancate le parole per il nuovo arrivo in casa Milan, Charles De Ketelaere, sul quale Pioli ha detto: “Gli ho mostrato dei video con dei ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Stefanoè intervenuto alla Gazzetta Dello Sport per fare il punto sul campionato da giocare e su vari elementi dell’organico appena aggiunti e chi dovrà ripetere le prestazioni monstre della scorsa Serie A. Queste le parole del tecnico rossonero sulla squadra, post ritiro, che si preparerà ad affrontare la quarta stagione con: “Motivare il gruppo sarà più facile. Per, per ripetersicarattere e noi dobbiamo avere passione, entusiasmo, voglia di crescere. Lotteremo per difendere lo scudetto, in Champions per migliorarci”.Ketelaere Leao Non sono mancate le parole per il nuovo arrivo in casa, Charles De Ketelaere, sul qualeha detto: “Gli ho mostrato dei video con dei ...

