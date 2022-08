Michela Persico versione diavolita bollente | visione paradisiaca sul balcone

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 5 agosto 2022)è una donna di una bellezza unica e rara; con i suoi scatti, pubblicati su Instagram, manda in tilt il mondo del web. Non possiamo non sottolineare l’aspetto professionale di, conosciuta come giornalista sportiva e conduttrice televisiva. Da questo punto di vista bisogna menzionare la sua avventura, nella stagione scorsa, su 7Gold dove è stata al timone di Influencer di stagione, programma decisamente diverso dall’ambito calcistico. InstagramUna curiosità su; oltre allo sport, ha una forte passione per l’allenamento ritenuto fondamentale all’interno della giornata ma, più in generale, nella vita di una persona. A testimonianza di ciò possiamo dire come la, anche in vacanza, riesce a trovare del tempo per ...