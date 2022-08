Manfredi | no al rimpasto anche dopo le elezioni politiche | “Ci difenderemo dai colpi di Stato”

(Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Non abbiamo mai parlato di”. Gaetanola mette così, nel giorno uno della sua giunta puntellata per la prima volta con l’assessore Laura Lieto promossa vicesindaca e con Teresa Armato e Vincenzo Santagada con qualche delega in più. Poco prima di entrare in consiglio comunale, il sindaco si ferma coi giornalisti e sostiene che non ci sarà un vero e proprionemmenol’esito delledel prossimo 25 settembre, sebbene così si aspettino le forzeche lo sostengono. “Nessuno mai ha parlato di– giura il sindaco – si è fatta solo una semplice sostituzione di Mia Filippone che, purtroppo, abbiamo perso”.il 25 settembre nemmeno ci ...

