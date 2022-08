Manchester City | Guardiola | “Parlerò col club a fine stagione | a volte forzare non è un bene”

(Di venerdì 5 agosto 2022) Pepè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del debutto in Premier League del suo, impegnato sul campo del West Ham: “L’inizio di unanon è mai facile, sarà importante essere competitivi e regolari. Il campionato di quest’anno si dividerà in due parti: una prima e una dopo il Mondiale. Partiresarà importante. Possiamo vincere 12 o 14 partite di fila, ma lo stesso vale per il Liverpool“. Sul suo futuro sulla panchina dei citizens,ha detto: “Se vorranno continuare con me allora rinnoverò, ma anon è la miglior soluzione. Al momento sono felice della mia vita e non cambierei nulla.con il...

sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: “Parlerò col club a fine stagione, a volte forzare non è un bene” - alexcobra11 : Un City a tutta birra ...giapponese! Interessante questa partnership tra Manchester City e Asahi! P.s. Preferisco… - mochuelocosmico : @JotaEfeRM ?????????????? : Manchester City ???? : Real Madrid ???? : Bayern ???? : Juventus ???? : PSG ?? : Manchester City ?? : Francia - r_deskan : @ActuFoot_ PSG Manchester City Barça Bayern Roma - adam02elite : @ActuFoot_ ???? PSG ?????????????? Manchester City ???? Real Madrid ???? Bayern ???? Roma -

Commenta per primo Pep Guardiola , allenatore del, ha parlato della situazione dei Citizens in vista dell'esordio in Premier League contro il West Ham: 'L'ho detto più volte, è stata un'enorme soddisfazione per me poter allenare ...... telecronaca Paolo Ciarravano Ore 17.00: Studio: "La Casa dello Sport Internazionale" su Sky Sport 24 e in streaming su NOW con Federica Lodi e Paolo Di Canio Ore 17.30: West Ham -su ...In questo weekend inizia la Premier League 2022-2023. Quello inglese è il campionato più bello del mondo, ci giocano i calciatori migliori, che ...L'allenatore spagnolo, alla vigilia del debutto in Premier contro il West Ham, commenta i rumors sul portoghese nel mirino del Barcellona ...