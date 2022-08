Lavoro: Bruno Bossio (Pd), 'in vigore diritto a congedo paternità per dipendenti pubblici' (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago " "Il decreto 105 del 2022 è stato pubblicato il 29 luglio su la Gazzetta Ufficiale e dal prossimo 13 agosto i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione potranno godere del congedo di paternità. Finora non era possibile. Nonostante fosse stato normato ... Leggi su laleggepertutti (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago " "Il decreto 105 del 2022 è stato pubblicato il 29 luglio su la Gazzetta Ufficiale e dal prossimo 13 agosto i lavoratoridella pubblica amministrazione potranno godere deldi. Finora non era possibile. Nonostante fosse stato normato ...

