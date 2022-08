La vita in Ucraina riprende lenta, con l’augurio di trovare un nocciolo di ciliegia (Di venerdì 5 agosto 2022) Le pagine 5 e 6 del diario ucraino si sono incollate tra di loro per l’umidità, la pioggia che cade nel Nord dell’Ucraina in questi giorni, e il succo di ciliegie che sgocciola dalle mani. Rosso come il sangue. Rimane sulle mani mentre si raccolgono le ciliegie dall’albero, mentre si toglie il nocciolo con una forcina per i capelli, il vecchio metodo della nonna, per poi farcire i panzerotti. Il succo di ciliegie, scaldato dalla temperatura del forno, esce dall’attaccatura dell’impasto. Sembrano ferite, quelle che si vedono ovunque da queste parti. La vita intorno a queste zone riprende lenta. Là, dove sono state bombardate le facciate delle case, c’è un intonaco fresco. In alcune parti assi di legno coprono le finestre, evidentemente perché le finestre nuove non sono ancora arrivate. La gente in giro ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 agosto 2022) Le pagine 5 e 6 del diario ucraino si sono incollate tra di loro per l’umidità, la pioggia che cade nel Nord dell’in questi giorni, e il succo di ciliegie che sgocciola dalle mani. Rosso come il sangue. Rimane sulle mani mentre si raccolgono le ciliegie dall’albero, mentre si toglie ilcon una forcina per i capelli, il vecchio metodo della nonna, per poi farcire i panzerotti. Il succo di ciliegie, scaldato dalla temperatura del forno, esce dall’attaccatura dell’impasto. Sembrano ferite, quelle che si vedono ovunque da queste parti. Laintorno a queste zone. Là, dove sono state bombardate le facciate delle case, c’è un intonaco fresco. In alcune parti assi di legno coprono le finestre, evidentemente perché le finestre nuove non sono ancora arrivate. La gente in giro ...

isj135 : RT @BarillariDav: Basta guerre. Basta armi. Basta buttare via milioni di euro in bombe e missili per l'Ucraina, mentre potremmo usarli x ri… - InvictusNon : RT @BarillariDav: Basta guerre. Basta armi. Basta buttare via milioni di euro in bombe e missili per l'Ucraina, mentre potremmo usarli x ri… - IoSecondo : @Kreossino @lisanoja La destra compresa FdI all'opposizione ha votato in Parlamento per invio armi all'ucraina! l'o… - alessandro1846 : RT @BarillariDav: Basta guerre. Basta armi. Basta buttare via milioni di euro in bombe e missili per l'Ucraina, mentre potremmo usarli x ri… - FrancaCapitani2 : RT @Ecatetriformis: Amnesty International accusa l'Ucraina di posizionare le sue truppe in strutture civili stabilendo basi e utilizzando… -