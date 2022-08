Guerra in Ucraina, Malinovskyi: “Voi piangete per rincari, ma ucraini pagano per la pace” (Di venerdì 5 agosto 2022) “Quando piangerete per i rincari del gas e dell’elettricità, ricordatevi del prezzo che ogni ucraino paga per la vostra pace”. Ruslan Malinovskyi non usa mezzi termini, postando una foto dell’Associated Press di un ragazzino di 16 anni ucciso dai russi e pianto dal padre. “Iliya è stato ucciso a Mariupol mentre giocava a calcio. Per niente. Solo perché la Russia è uno stato terrorista”, ha proseguito il calciatore dell’Atalanta con l’hashtag #russiaisaterroriststate. Sin dall’inizio del conflitto, il giocatore della Dea si è speso in prima persona con la moglie Roksana per raccolte fondi e generi di prima necessità. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) “Quando piangerete per idel gas e dell’elettricità, ricordatevi del prezzo che ogni ucraino paga per la vostra”. Ruslannon usa mezzi termini, postando una foto dell’Associated Press di un ragazzino di 16 anni ucciso dai russi e pianto dal padre. “Iliya è stato ucciso a Mariupol mentre giocava a calcio. Per niente. Solo perché la Russia è uno stato terrorista”, ha proseguito il calciatore dell’Atalanta con l’hashtag #russiaisaterroriststate. Sin dall’inizio del conflitto, il giocatore della Dea si è speso in prima persona con la moglie Roksana per raccolte fondi e generi di prima necessità. SportFace.

