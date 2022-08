Europei 2022, l’esultanza in reggiseno di Chloe Kelly come esempio per le donne nello sport (Di venerdì 5 agosto 2022) reggiseno sportivo in bella vista mentre corre esultando dopo il goal alla Germania, durante i tempi supplementari alla filane degli Europei femminili. Ha deciso di festeggiare così Chloe Kelly, 24enne giocatrice della nazionale di calcio inglese. Un’immagine che ha fatto il giro del mondo, raccogliendo diversi commenti positivi da parte soprattutto di donne sui social network. Un’immagine che ha sdoganato l’utilizzo del reggiseno sportivo e le sue qualità, ma soprattutto il torso nudo anche per le donne, tanto che l’esultanza stessa è stata nominata come uno dei momenti più potenti del torneo. l’esultanza di Chloe Kelly“Signori dello ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 5 agosto 2022)ivo in bella vista mentre corre esultando dopo il goal alla Germania, durante i tempi supplementari alla filane deglifemminili. Ha deciso di festeggiare così, 24enne giocatrice della nazionale di calcio inglese. Un’immagine che ha fatto il giro del mondo, raccogliendo diversi commenti positivi da parte soprattutto disui social network. Un’immagine che ha sdoganato l’utilizzo delivo e le sue qualità, ma soprattutto il torso nudo anche per le, tanto chestessa è stata nominatauno dei momenti più potenti del torneo.di“Signori dello ...

