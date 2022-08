Erdogan e Putin | i finti nemici | ' Grazie a noi ci sarà l' accordo sul grano dell' Ucraina'

(Di venerdì 5 agosto 2022), il gatto e la volpe. Iin Siria, Libia, Azerbaigian e nella Nato che in realtà si spartiscono aree di influenza e di potere per farsi allegramente gli affari loro. Il ...

HuffPostItalia : Una centrale nucleare russa in Turchia e gas a prezzo scontato. Così Erdogan e Putin si stringono sempre più - taddeo_lee : RT @Axen0s: Qualcuno dovrebbe avere la pazienza di spiegare a Dino rimmel Giarrusso che il movimento 5 pippe nel 2018 prese il 32%. E una l… - RisatoNicola : RT @BluDiChina: @GPTurchi @RisatoNicola @SicilianoSum @_kuball_ @fashionart19 @mfa_russia Intanto Erdogan e Putin si sono visti a Sochi e,… - BluDiChina : @GPTurchi @RisatoNicola @SicilianoSum @_kuball_ @fashionart19 @mfa_russia Intanto Erdogan e Putin si sono visti a S… - annalaurabar : RT @MarianoGiustino: Cinque banche turche adottano il sistema di pagamento russo noto come #Mir, lo ha affermato sabato il presidente turco… -

Il presidente turco Tayyipe il presidente russo Vladimirhanno c oncordato venerdì di rafforzare la cooperazione dopo un incontro di quattro ore, come ha rivelato una dichiarazione congiunta delle due nazioni ...Venerdìha incontratoa Sochi, in Russia, per rafforzare la cooperazione economica ed energetica tra i due Paesi. Si è trattato del secondo incontro tra i due presidenti dopo l'inizio ...Va ricordato che dal 2016 la capitale turca ha svolto un ruolo chiave nello svolgimento di diverse operazioni nel nord della Siria. Sebbene sia stata osteggiata da Mosca, è riuscita a conquistare impo ...Circa 60 razzi di tipo 'Grad' sarebbero caduti sugli insediamenti costieri tra Nikopol e Zaporizhzhia. Intanto 4 navi con prodotti alimentari ucraini sono partite oggi da porti ucraini del Mar Nero "Q ...